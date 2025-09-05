Série Ouro: Stein recebe o Cianorte em mais um clássico paranaense

Cascavel - O Stein Cascavel Futsal volta à quadra nesta sexta-feira (5) para mais um desafio importante da temporada. Líder e ainda invicto no ano, o time recebe o Guibon Foods/Cianorte Futsal às 19h45, no Ginásio da Neva, pela 12ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense.

A equipe vem embalada pela conquista da Copa Mundo do Futsal Feminino, erguida no último sábado (30), título que reforçou a fama de tetracampeão mundial. Foram dias de jogos intensos e de superação, seguidos de uma pausa breve, mas merecida, para recuperação física. Agora, o grupo comandado pelo técnico Márcio Coelho foca em manter a regularidade tanto no Estadual quanto na LFF (Liga Nacional de Futsal Feminino), onde já está classificado para as quartas de final.

No Paranaense, o Stein soma 37 gols marcados e segue na ponta da tabela, mostrando força ofensiva e consistência defensiva. Para Coelho, o duelo contra o Cianorte será um teste importante de paciência e estratégia. “Eles são um adversário tradicional, jovem, veloz e com marcação forte. É preciso atenção aos contra-ataques. Nossa meta é aproveitar bem os treinos da semana para chegar preparados e fazer um grande jogo na sexta”, destacou o treinador.