Série Ouro inicia com boa média de gols

Cascavel - Apenas Cascavel Futsal e São Miguel passaram em braço na rodada de abertura da Série Ouro do futsal paranaense. O empate sem gols entre as duas equipes na noite de sábado pode ser atribuído a dois fatores: a forte defesa do amarelinho, que pouco se preocupou em atacar, e ao desequilíbrio do time da casa por conta de alguns lances que geraram reclamações contra a arbitragem.

Nas demais partidas foram marcados 29 gols. Na noite de sexta-feira (14), dois times da região sofreram derrotas. O Esporte Futuro perdeu para o Foz, por 2 a 0, enquanto o Itaipulândia estreou com derrota para o Umuarama, por 4 a 0. Nos duelos do sudoeste, o Pato Futsal levou a melhor contra o ABF/Bletrão, por 4 a 2, e o Marreco bateu o Ampére, por 5 a 1. Guarapuava e Manoel Ribas empataram em dois gols, mesmo placar de Operário e Mariópolis. A rodada foi fechada no domingo com Campo Mourão 2×1 Chopinzinho.