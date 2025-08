Série Ouro entra na reta final e Serpente precisando vencer

Cascavel e Paraná - A fase inicial da Série Ouro do futsal paranaense está se encaminhando para o fim. Para algumas equipes resta apenas uma partida para atuar, enquanto o mês de agosto servirá para que outros times coloquem a agenda em dia. É o caso do Cascavel Futsal, que entra na quadra do Ginásio Arrudão, nesta quarta-feira, às 20h15, para enfrentar o Marreco, pela 12ª rodada da competição. Depois, o time ainda enfrentará o Itaipulândia, no dia 27 e faz a última rodada em casa contra o Ampere, no início de setembro.

Com nove pontos por disputar, a Serpente Tricolor ainda tem chances de terminar a fase entre os quatro primeiros, o que colocaria o time diretamente nas quartas-de-final. Com 23 pontos conquistados em 12 jogos, o Cascavel ocupa atualmente a 5ª colocação e busca recuperar o ritmo no estadual e se firmar entre os primeiros colocados da tabela. Do outro lado, o Marreco vive boa fase e ocupa atualmente a terceira posição, com 29 pontos em 13 partidas.