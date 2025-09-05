Série Ouro define playoffs

Cascavel - A rodada da última quarta-feira encerrou a primeira fase da Série Ouro do futsal paranaense e definiu os duelos da segunda fase e do “Torneio da Morte”, que definirá os rebaixados para a Série Prata.
O Cascavel Futsal venceu o Ampére por 4 a 2, e terminou com a quinta colocação e terá a equipe do sudoeste novamente como adversária nos play-offs, com o primeiro jogo na casa do adversário.
Os outros duelos da segunda fase serão Campo Mourão x Manoel Ribas, Esporte Futuro x Guarapuava e Itaipulândia x Chopinzinho. No torneio que vai definir o descenso irão jogar São Miguel do Iguaçu, ABF Beltrão, Operário Futsal e Mariópolis.
As equipes do Pato Futsal, Umuarama, Foz Cataratas e Marreco tiveram as melhores campanhas e entrarão direto na terceira fase, aguardando os adversários.