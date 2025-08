Série D: Visitantes em vantagem; Serpente aposta em Cesar Bueno

Pouco tempo após a derrota para o Barra, por 1 a 0, o técnico Tcheco deixou o comando do FC Cascavel com um retrospecto de 17 jogos, entre Paranaense, Copa do Brasil e Série D, sendo seis vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Além do Barra, Imperatriz, Altos, Aparecidense e ASA saíram com vantagem para decidirem a vaga em casa. Entre os mandantes, Maranhão, Central, Sergipe e Mixto venceram.

Natan marca e FC Cascavel perde no jogo de ida para o Barra Clube, no Olímpico

Em seu lugar foi anunciado Cesar Bueno, que vem realizando ótimo trabalho com a equipe Sub-20. De acordo com o comunicado oficial, Bueno assume como interino, porém, pode permanecer durante as disputas da Taça FPF, que começará em setembro. “Vou tentar implantar algumas ideias, mas sem grandes mudanças na forma de jogar. Vamos avaliar a estratégia de jogo e como vamos nos comportar em um jogo decisivo”, disse o novo treinador que poderá dar vez para alguns atletas da base.

A derrota para o Barra foi uma repetição do que ocorreu em diversos jogos da temporada. O time pecou nas finalizações das poucas chances criadas e foi vítima de uma jogada de bola aérea aos 12 minutos do segundo tempo.

Com bons resultados no sub-20, Bueno está no comando da Serpente para o segundo jogo contra o Barra – Foto: Assessoria/FCC

Reforço do Itabirito

A diretoria do FC Cascavel confirmou, ontem (4), a chegada do atacante Richard, de 23 anos vindo do Itabirito-MG, onde disputou 13 partidas na atual edição da competição nacional. Formado nas categorias de base do Corinthians, Richard também teve passagens pela base da Ferroviária, além de defender clubes como Portuguesa, Esportivo, Pouso Alegre, Hercílio Luz e, mais recentemente, o próprio Itabirito. Com experiência acumulada em diferentes regiões do país, Richard chega ao Cascavel com bagagem e credenciais para fortalecer o elenco na fase decisiva da Série D.

O atacante já está integrado ao grupo e à disposição da comissão técnica para o confronto diante do Barra-SC, pela Segunda Fase da Série D.