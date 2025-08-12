Série D: Serpente mantém jejum e só Cianorte avança

Cascavel e Paraná - Mais uma vez a participação do FC Cascavel na Série D do Campeonato Brasileiro terminou na primeira disputa de play-off, mantendo o tabu do time nunca ter avançado para a terceira fase da competição. A derrota para o Barra, por 3 a 0, também reforçou outra marca, a de nunca ter somado um ponto nas disputas contra o time catarinense. Dos quatro classificados do grupo 7, o aurinegro foi o único que não avançou. Agora, após uma pequena folga e trocas no elenco, o time vai disputar a Taça FPF, devendo manter César Bueno no comando e dar maiores oportunidades para os atletas da base.