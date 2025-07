Série D indica duelos no play-off

Os times classificados do grupo 7 irão enfrentar os do grupo 8. Assim, a líder Inter de Limeira que já tem a primeira colocação assegurada, irá encarar o quarto colocado do outro grupo. A vaga está entre Joinville e Marcílio dias, que já estão classificados, mas dependem da última rodada para definir a posição no grupo. Assim como Barra e São José, também classificados, mas que dependem da última rodada para definir quem fica com a liderança.

No grupo do FC Cascavel, resta apenas uma vaga a ser definida, justamente com os dois times que se enfrentar no sábado. O aurinegro joga por um empate para avançar, enquanto o Uberlândia precisa da vitória. Caso se classifique com uma vitória, o FC Cascavel poderá avançar, até mesmo, como vice-líder. Mas tudo dependerá dos outros jogos. Goiatuba e Cianorte são os dois outros classificados do grupo, com um ponto a mais que o FC Cascavel.

Classificados

Pelo menos 24 dos 32 clubes que farão os play-offs já estão definidos com antecedência. As vagas estão com Sampaio Corrêa, Juazeirense, Lagarto, Mixto, Rio Branco, Goiatuba, Cianorte, Joinville, Marcílio Dias, Tuna Luso, Manauara, Altos, Imperatriz, Santa Cruz, Central, América-RN, ASA, Aparecidense, Ceilândia, Luverdense, Portuguesa, Inter de Limeira, Barra e São José.