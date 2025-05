Série D: Cascavel sob pressão em Cianorte

A semana foi marcada por demissões no FC Cascavel. Além do executivo Matheus Millei, foram desligados os jogadores Samuel e Diego Cardoso. O clima de cobrança nos bastidores pode ser uma espécie de fator motivador para a partida deste sábado (2), às 15horas, contra o Cianorte, no Estádio Albino Turbay. O time do noroeste é o vice-líder do grupo, com 4 pontos, enquanto o FC Cascavel ainda não venceu e amarga a lanterna.

“O adversário vem de dois bons resultados e é muito confiante; é um clássico do nosso estado e sabemos que será um jogo difícil. Mas confiamos no nosso potencial e força e um confronto assim é ideal para mostrar nosso valor e buscar pontos importantes na sequência do campeonato”, aposta o técnico Tcheco, que aproveitou a semana para realizar trabalhos táticos e um jogo-treino com o time sub-20.