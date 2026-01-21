São Paulo - Na noite desta quarta-feira (21) tem início à fase semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Dos 128 times que disputaram o torneio, apenas quatro seguem em busca do título da principal competição de base do país.
O primeiro duelo da semifinal será entre Grêmio e Cruzeiro, que se enfrentam hoje às 21h30 em Taubaté, no Estádio Joaquinzão. Nas quartas, o Tricolor Gaúcho eliminou o Ceará por 3 a 0, enquanto a Raposa despachou o Guanabara City, também por 3 a 0. Os dois times estão invictos no torneio, mas um deles ficará pelo caminho.
Semifinais da Copinha
O outro jogo será entre São Paulo e Ibrachina, sensação do torneio. A equipe sediada no bairro do Mooca, em São Paulo, eliminou potências do futebol brasileiro, como Atlético-MG (segunda fase), o Internacional (oitavas) e o Palmeiras nas quartas de final. O confronto está marcado para esta quinta-feira (22), às 21h30, no Morumbis. O Tricolor Paulista chega embalado após eliminar o Botafogo nas quartas, por 3 a 1.