Cascavel e Paraná - Chegou o dia da estreia do FC Cascavel no Campeonato Paranaense. A partir das 19 horas, o time recebe o Azuriz, no Estádio Olímpico, com a missão de apagar a má campanha da temporada passada e vencer para ter uma boa largada. Afinal, com a mudança no regulamento da competição, não há margem para erros e derrotas, especialmente dentro de casa. A primeira fase terá apenas seis jogos e vai classificar quatro equipes de cada grupo.

Ao longo da preparação, o time realizou jogos-treino com Galo Maringá, Maringá FC e Foz, e o que se viu foi uma carência de qualidade nas finalizações, algo que o técnico Cesar Bueno prometeu suprir na última semana de treinamento.

Além do “refino”, termo utilizado pelo treinador, a semana também teve trabalhos focados no padrão de jogo a ser utilizado diante de um adversário considerado forte.