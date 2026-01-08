Cascavel e Paraná - Chegou o dia da estreia do FC Cascavel no Campeonato Paranaense. A partir das 19 horas, o time recebe o Azuriz, no Estádio Olímpico, com a missão de apagar a má campanha da temporada passada e vencer para ter uma boa largada. Afinal, com a mudança no regulamento da competição, não há margem para erros e derrotas, especialmente dentro de casa. A primeira fase terá apenas seis jogos e vai classificar quatro equipes de cada grupo.
Ao longo da preparação, o time realizou jogos-treino com Galo Maringá, Maringá FC e Foz, e o que se viu foi uma carência de qualidade nas finalizações, algo que o técnico Cesar Bueno prometeu suprir na última semana de treinamento.
Além do “refino”, termo utilizado pelo treinador, a semana também teve trabalhos focados no padrão de jogo a ser utilizado diante de um adversário considerado forte.
O time do Sudoeste foi um dos que mais contratou para esta temporada, que terá, além do Estadual, a Copa do Brasil e o Brasileiro da Série D. A equipe segue sob o comando de Everson Cerisoli, que já trabalhou no ano passado e fez boa campanha no segundo semestre.
Abertura
O São Joseense venceu o Galo Maringá por 2 a 0, na terça-feira, na Arena da Baixada, em jogo que abriu o Campeonato Paranaense. João Mafra abriu o placar para o time de São José dos Pinhais com um golaço de falta, aos 21 minutos do primeiro tempo. O Tricolor do Pinhão ampliou ainda na etapa inicial, aos 38, com Niltinho. O Galo Maringá será o adversário do FC Cascavel na segunda rodada.