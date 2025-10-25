Cascavel e Paraná - A goleada por 6 a 1 na última quarta-feira já é coisa do passado e não está sendo levada em conta pelo elenco do Cascavel Futsal para a partida deste sábado, às 20h15, no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão. A Serpente Tricolor tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar às semifinais, enquanto o Marreco precisa da vitória no tempo normal para força a prorrogação.



Para o duelo, o técnico Deividy Hadson não poderá contar com o ala Lucão, expulso após o apito final do primeiro jogo.



“Mais uma partida difícil e definitiva. Apesar de tudo que fizemos no jogo de quarta-feira, agora é uma nova partida e a vantagem é quase que insignificante. Temos que manter o padrão de concentração e nível de jogo para sair de lá com a vaga”, afirmou o treinador.

Será o sexto encontro entre as equipes na temporada. No jogo de ida, disputado na última quarta-feira (22), no Ginásio da Neva, a Serpente Tricolor venceu com autoridade por 6 a 1, garantindo vantagem para o confronto decisivo.