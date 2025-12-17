Cascavel e Paraná - O primeiro teste do FC Cascavel contra um time profissional na preparação para o Campeonato Paranaense não teve gols. Galo Maringá e FCCascavel ficaram no empate em 0x0 na partida disputada segunda-feira no CT Canta Alto, em Maringá.

Próximos Passos do FC Cascavel



“Usamos duas formações, uma em cada tempo. Fiquei satisfeito com a movimentação, assimilação do modelo de jogo. Tivemos volume ofensivo bom, mas faltou capricho no terço final. Estamos em um processo de construção e temos 20 dias antes da estreia no campeonato para fazer esse ajuste fino”, avaliou o técnico Cesar Bueno.