Sem folga! Serpente faz últimos ajustes antes de enfrentar o Leão

Se por um lado a Serpente busca reagir na competição, o Leão está com a vida mais tranquila. O Cianorte é o vice-líder do grupo após somar quatro pontos em dois jogos. No topo da tabela está a Inter de Limeira, que venceu as duas primeiras partidas.

Na lanterna do grupo 7 da Série D do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto em dois jogos, a Serpente Aurinegra terá um clássico paranaense na próxima rodada. O time comandado pelo técnico Tcheco visita o Cianorte, no sábado (3), às 15h.

Início preocupante

Apesar de um começo promissor após o empate em 1 a 1 com o Uberlândia, em duelo que a Serpente dominou as ações e fez uma boa partida, o segundo jogo foi completamente o oposto. Derrota por 4 a 1 para o Goiatuba, em casa, diante do torcedor. O revés resultou em mudanças internas, como a saída do executivo de futebol, Matheus Milet.

O presidente do clube, Valdinei Silva, garantiu a permanência do técnico Tcheco, mas apontou o que precisa ser melhorado. “Time que quer subir de divisão não pode tomar 4 a 1 em casa. Isso acendeu a luz vermelha. Estamos coordenando a situação para trazer o Cascavel ao caminho vitorioso. Eu acho que tá acontecendo algo no psicológico da equipe, deve ser isso do que a questão do elenco”, afirmou.

Em coletiva de imprensa, Tcheco também falou sobre o “apagão” do time no último jogo. O treinador acredita que com a cabeça no lugar, o time pode encontrar o caminho das vitórias. “Fizemos um péssimo jogo, totalmente ao contrário do que fizemos em Uberlândia. Depois de tomar o empate, nosso time se perdeu no raciocínio para se organizar. O lado bom é que é começo de competição, ainda dá tempo de se recuperar, mudar alguns aspectos e vamos trabalhar para isso”, pontuou.

Chance de reação

O treinador aposta na união do grupo de atletas para tirar o Cascavel da lanterna e começar uma arrancada em busca da classificação. O primeiro desafio começa no sábado. “Por mais que seja um clássico do interior, essa virada de chave é essencial para que possamos prosseguir com muita força. Nestes momentos a equipe se une e tenho certeza que vamos dar a volta por cima”, finalizou.