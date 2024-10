Seleção vai se preparar em Belém para próximos jogos das Eliminatórias

A seleção brasileira masculina de futebol volta a se reunir em Belém, (PA) a partir de 11 de novembro com o objetivo de se preparar para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Atualmente em quarto lugar na classificação geral, o Brasil encara a Venezuela (8º lugar) fora de casa em 14 de novembro, e cinco dias depois enfrenta o Uruguai (3º), em Salvador (BA). O técnico Dorival Júnior convocará 23 jogadores na próxima sexta-feira (1º), às 15h (horário de Brasília).

A programação para as 11ª e 12ª rodadas das Eliminatórias foi anunciada nesta sexta (25) pela CBF. Segundo a entidade, a capital paraense foi escolhida pela proximidade de Maturin (Venezuela), onde ocorrerá a primeira partida. O voo de Belém para Maturin tem duração de aproximadamente 2 horas e 45 minutos.

“Além da distância, contaremos, com certeza, com o carinho do torcedor paraense, que isso já ficou demonstrado quando a Seleção Brasileira esteve no início das eliminatórias. Outro ponto positivo será treinar no Estádio Mangueirão, que tem excelentes condições, principalmente no gramado. A nossa intenção é que tenhamos um bom período de treinamento, que nos possibilite realmente chegar na Venezuela e fazer um grande jogo”, afirmou Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas da CBF.