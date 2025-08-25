Secretaria de Esporte realiza seletivas de tênis para os Jogos da Juventude

Cascavel - Os Jogos da Juventude do Paraná são a maior competição esportiva estudantil do estado, reunindo milhares de jovens atletas de diversos municípios. A edição deste ano será realizada em Pato Branco, de 9 a 12 e de 16 a 19 de outubro, e a comitiva de Cascavel já está se preparando para a disputa.

Com esse objetivo, a Secretaria de Esporte e Lazer promove nos dias 6 e 13 de setembro, a seletiva de tênis para atletas das categorias masculina e feminina, nascidos de 2008 a 2012, que desejem representar Cascavel na competição. A seletiva acontecerá na ATC – Academia Tênis de Cascavel, localizada na Rua Visconde de Guarapuava, 3373, Centro.