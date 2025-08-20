Seco e Fontanella são os vencedores da Copa SpeedMax em Londrina

Londrina - O gaúcho Paulo César Seco na categoria F-Truck (motores com bomba injetora) e o catarinense Ramiris Fontanella na GT Truck (motores eletrônicos) foram os vencedores da Copa SpeedMax, disputada domingo (17), no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná. A Copa SpedMax reúne pilotos que não foram ao pódio nas provas das categorias F-Truck e GT Truck e encerra a programação da Fórmula Truck em todas as etapas.
Paulo César Seco completou as 13 voltas da categoria F-Truck em 24m17s404, recebendo a bandeirada 0s687 à frente do gaúcho Diego Collet, que conquistou o segundo lugar. O paranaense Carlito Brito se classificou na terceira colocação.
Na categoria GT Truck, Ramiris Fontanella completou as 13 voltas em23s05s322. A 5s615, o paulista Alex de Andrade Vieira se classificou em segundo lugar, ao passo que o gaúcho Robson Portaluppi chegou em terceiro, a 14s257 de Ramiris.
A 7ª etapa da Fórmula Truck será disputada no dia 14 de setembro, em santa Cruz do Sul, marcando a reinauguração do autódromo gaúcho.