São Paulo - O São Paulo iniciou nesta semana a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, encarando o duelo contra o Flamengo como uma oportunidade para mudar o cenário de pressão vivido pelo clube. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Estádio do MorumBIS.
O elenco tricolor se reapresentou na manhã de segunda-feira (26) e deu início aos trabalhos sob a orientação da comissão técnica. Recuperado de uma lesão no adutor direito, o volante Luan concluiu o processo de transição física e foi liberado para treinar normalmente com o grupo, tornando-se opção para a estreia.
Já os atletas Nicolas, Pedro Ferreira e Paulinho retornaram ao SuperCT após atuarem na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no domingo (25), contra o Cruzeiro.
Reforço fora de campo
Além da preparação para o confronto, a terça-feira (27) marca o início de uma nova etapa fora das quatro linhas. O ex-jogador Rafinha, multicampeão ao longo da carreira, inicia oficialmente o trabalho como gerente esportivo do São Paulo, em meio ao processo de reestruturação do departamento de futebol.
Momento Delicado do Tricolor
O Tricolor atravessa um momento delicado na temporada. A equipe ocupa apenas a 14ª colocação no Campeonato Paulista, vem de derrota por 3 a 1 no clássico contra o Palmeiras e ainda viu o time sub-20 perder a final da Copinha para o Cruzeiro, fatores que aumentaram a cobrança sobre o clube.