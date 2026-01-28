São Paulo - O São Paulo iniciou nesta semana a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, encarando o duelo contra o Flamengo como uma oportunidade para mudar o cenário de pressão vivido pelo clube. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30, no Estádio do MorumBIS.

O elenco tricolor se reapresentou na manhã de segunda-feira (26) e deu início aos trabalhos sob a orientação da comissão técnica. Recuperado de uma lesão no adutor direito, o volante Luan concluiu o processo de transição física e foi liberado para treinar normalmente com o grupo, tornando-se opção para a estreia.

Já os atletas Nicolas, Pedro Ferreira e Paulinho retornaram ao SuperCT após atuarem na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no domingo (25), contra o Cruzeiro.