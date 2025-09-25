São Paulo precisa da virada em casa

São Paulo - São Paulo e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (25) às 19h (de Brasília) no estádio do Morumbis. O jogo vale pela volta das quartas de finais da Copa Libertadores. No jogo de ida, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 em Quito.
O técnico tricolor Hernan Crespo aproveitou a entrevista coletiva para dar mensagens motivacionais para seus jogadores.
“Eu não posso convencer ninguém, é acreditar ou não. Podem acontecer duas coisas. Se passa, vai ser histórico e épico. E eu não quero perder essa oportunidade de viver algo histórico”, afirmou.
A grande expectativa é pelos retornos de Lucas Moura e Oscar, porém, ainda como opções no banco de reservas.
A provável escalação tricolor tem Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton (Cédric), Marcos Antônio, Pablo Maia, Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira (Rigoni) e Luciano.