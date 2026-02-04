Paraná - A partir das 20 horas, Andraus e FC Cascavel jogam na Vila Capanema pelo primeiro jogo do duelo que vai definir um dos rebaixados da atual edição do Campeonato Paranaense. Na manhã de ontem, o time da capital anunciou a saída do técnico Claudemir Sturion, numa tentativa de mexer com o estado anímico dos jogadores e buscar a permanência na “elite”.

Enquanto o Cascavel foi o último colocado do grupo A, com uma vitória, três empates e duas derrotas, o Andraus foi o vice-lanterna do grupo B, com uma vitória, um empate e quatro derrotas.



Na tentativa de criar uma vantagem logo no primeiro confronto, o FC Cascavel mantém a base do último jogo da fase classificatória contra o Coritiba.