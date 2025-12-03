São Paulo - O Brasileirão terá uma quarta-feira cheia de emoção para os torcedores de quase todos os 20 times que disputam o campeonato. As partidas marcam a rodada 37 e fecham a rodada 34 com o jogo atrasado entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Com isso, ao fim da noite, todas as equipes estarão com 37 partidas disputadas e, muito provavelmente, já será possível conhecer o campeão da temporada, os classificados diretos para a Taça Libertadores, além de mais um rebaixado.

Tudo dependerá das combinações de resultados que estão em jogo a partir das 19 horas.

Disputas e expectativas da rodada

Na parte de cima, o Flamengo poderá celebrar o título caso vença o Ceará, no Maracanã. O time cearense ainda precisa somar pontos para não ser alcançado pela ZR. Em caso de derrota, o rubro-negro precisará aguardar o resultado de Galo x Palmeiras.