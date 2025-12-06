Rodada decisiva vale Liberta e ZR

Brasil - O domingo será de definições no Campeonato Brasileiro. Enquanto alguns torcedores vivem a angústia com a possibilidade de rebaixamento, outros aguardam para saber se seu time estará na fase de grupos ou na pré-Libertadores.
Um confronto direto pelo G-5 será entre o Fluminense, atual quinto colocado, que recebe o Bahia, sexto, no Maracanã. Correndo por fora, o Botafogo precisa vencer o Fortaleza no Nilton Santos e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia no próximo domingo.
No rebaixamento, apenas Santos, Ceará e Fortaleza dependem das próprias forças para escaparem. Vitória e Internacional precisam vencer e ainda dependerão do resultado dos outros três concorrentes. No caso do Inter, o time precisa vencer e torcer para que Vitória e Fortaleza sejam derrotados.