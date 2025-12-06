Rodada decisiva vale Liberta e ZR

Brasil - O domingo será de definições no Campeonato Brasileiro. Enquanto alguns torcedores vivem a angústia com a possibilidade de rebaixamento, outros aguardam para saber se seu time estará na fase de grupos ou na pré-Libertadores.

Um confronto direto pelo G-5 será entre o Fluminense, atual quinto colocado, que recebe o Bahia, sexto, no Maracanã. Correndo por fora, o Botafogo precisa vencer o Fortaleza no Nilton Santos e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia no próximo domingo.