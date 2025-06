Rodada da LNF tem duelos de invictos

Cascavel e Paraná - A sétima rodada da Liga Futsal foi aberta na noite de quinta-feira com a vitória do Tubarão sobre o Minas, por 4 a 2, mas são os jogos deste fim de semana que mais chamam a atenção, já que colocaram frente a frente equipes que estão invictas na competição. Além do Cascavel Futsal, o Esporte Futuro/Toledo também está com uma campanha invicta, próxima dos 80% de aproveitamento.

Os dois times encaram situações distintas na rodada. O Cascavel Futsal será o mandante diante o Santo André, às 17 horas, no Ginásio da Neva; enquanto o Esporte Futuro viaja para enfrentar o líder Magnus, em Sorocaba, no domingo, às 13 horas. Os times paulistas também estão invictos.

Invencibilidade em Jogo

“A gente sabe que a LNF é muito difícil. A gente estudou a tabela e sabia que tinha que pontuar com concorrentes diretos e arrancar pontos de alguns times. Foi nisso que a gente focou. O trabalho do novo treinador foi comprado pelos atletas e os resultados estão fluindo. É muito cedo para dizer alguma coisa, temos jogos complicados no mês, mas temos que continuar pontuando para ficar entre os 16”, afirma o ala Gabriel, um dos destaques da equipe de Toledo.