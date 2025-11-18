Brasil - Definitivamente, Ricardo Maurício é um piloto fadado a feitos e fatos históricos no automobilismo brasileiro. Tricampeão da BRB Stock Car Pro Series, o paulista da Valda Cavaleiro Sports já havia registrado uma conquista singular na tarde de sábado (15), quando foi o primeiro piloto da principal categoria do esporte a motor nacional a triunfar em Cuiabá, na corrida sprint.

Horas depois, Ricardinho foi além, acertou na estratégia durante a janela de pit-stops em meio aos acionamentos do safety-car e tornou-se o vencedor da primeira corrida noturna da história da Stock Car no Autódromo Internacional de Mato Grosso, diante de casa cheia nas arquibancadas.

O atual formato de etapas compostas por corridas sprint (30 minutos mais uma volta) e principal (50 minutos mais uma volta) foi instituído no início de 2024. Ricardinho foi o único desde então a vencer as duas corridas de uma rodada. Em 2021, no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, Maurício alcançou feito semelhante: o piloto largou da pole position e venceu as duas provas da rodada. Na época, as corridas chamadas 1 e 2 tinham a mesma duração: 30 minutos mais uma volta.