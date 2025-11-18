Brasil - Definitivamente, Ricardo Maurício é um piloto fadado a feitos e fatos históricos no automobilismo brasileiro. Tricampeão da BRB Stock Car Pro Series, o paulista da Valda Cavaleiro Sports já havia registrado uma conquista singular na tarde de sábado (15), quando foi o primeiro piloto da principal categoria do esporte a motor nacional a triunfar em Cuiabá, na corrida sprint.
Horas depois, Ricardinho foi além, acertou na estratégia durante a janela de pit-stops em meio aos acionamentos do safety-car e tornou-se o vencedor da primeira corrida noturna da história da Stock Car no Autódromo Internacional de Mato Grosso, diante de casa cheia nas arquibancadas.
O atual formato de etapas compostas por corridas sprint (30 minutos mais uma volta) e principal (50 minutos mais uma volta) foi instituído no início de 2024. Ricardinho foi o único desde então a vencer as duas corridas de uma rodada. Em 2021, no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, Maurício alcançou feito semelhante: o piloto largou da pole position e venceu as duas provas da rodada. Na época, as corridas chamadas 1 e 2 tinham a mesma duração: 30 minutos mais uma volta.
Fraga segue líder
A ponta do campeonato permanece nas mãos do mais jovem vencedor e campeão da Stock Car. Felipe Fraga chegou a Cuiabá como líder e permanece como tal após o desfecho da jornada em solo mato-grossense, agora com 790 pontos, abrindo diferença considerável para o companheiro da Eurofarma RC. Gaetano Di Mauro soma 722 e é o vice-líder. A mudança mais sensível vem daí para trás, com Enzo Elias (Scuderia Bandeiras) na terceira posição da tabela, com 618 tentos, empatado com o tricampeão Gabriel Casagrande.
O próximo encontro da Stock Car será nos dias 29 e 30 deste mês e representará a reinauguração do Autódromo de Brasília. Será a penúltima etapa do ano e a definição dos finalistas de 2025.