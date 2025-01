Ricardo Maurício completa Support Team da SG28 Racing

As grandes conquistas também acontecem fora das pistas!!

A partir desta temporada, a SG28 Racing passa a contar com um time de profissionais extra-pista para dar todo o suporte aos pilotos que defenderão a equipe campeão da Stock Light. E nada melhor do que contar com a experiência de um tricampeão da principal categoria do automobilismo nacional para ampliar o crescimento dos pilotos que estarão na disputa de um prêmio milionário e de realizar o sonho de acelerar na Stock Car. Ricardo Maurício será uma espécie de padrinho dos pilotos da equipe.

“Estamos muito felizes com a chegada do Ricardo Maurício. Ele vai atuar como suporte aos pilotos do time com análise de dados, avaliação das câmeras on-board, dar orientações durante o track walk, cuidar da estratégia de corrida e iniciar um processo de integração e transição para a Stock Pro, mostrando como funciona todo o mundo profissional que cerca o nosso automobilismo”, comentou Carlos SG, CEO do time campeão.

Campeão da Stock Car nas temporadas 2008, 2013 e 2020, Ricardo Maurício chega empolgado para o novo desafio que vai ampliar sua agenda nos finais de semana de corrida.

“Estou animado com o convite para apoiar a SG28 Racing este ano. Será um novo desafio e estou empolgado com isso. Tive a oportunidade de correr contra o Carlos SG no BrMarcas, e acabamos fazendo uma boa amizade. Ele é um cara bacana, muito dedicado ao esporte e comprometido em ajudar a nova geração de pilotos. Pretendo aproveitar as oportunidades para apoiar os pilotos e compartilhar experiências”, aponta Ricardinho.