Rally de Velocidade: Dupla vencedora do Rally da Graciosa projeta novos desafios para 2026

Brasil - A dupla Gaúcha Bernardo Reuwsaat (Piloto) e Sidinei Broering (Navegador) vivem uma temporada impecável no rali de velocidade. Atuais líderes dos Campeonatos Brasileiro e Gaúcho na Categoria Rally 5 (Veículos 4X2 de preparação limitada). A dupla que ainda comemora a vitória na etapa do tradicional Rali da Graciosa, realizado entre os dias 10 e 12 de julho.
Embalados pelos bons resultados, piloto e navegador já projetam para o próximo ano sua participação, além do Brasileiro de Rali, também no Sul-Americano, buscando ser competitivos também no cenário internacional.
“É muito satisfatório ver que os nossos esforços estão sendo recompensados com vitorias e a liderança dos campeonatos Gaúcho e Brasileiro até aqui. E claro que buscamos o título em nossa categoria. Sabemos da dificuldade e competitividade, mas estamos focados em fechar o ano na frente. Temos o desejo de no próximo ano disputar o Sul-Americano de Rali e também mostrar a mesma competitividade lá fora. Estamos trabalhando para isso”, conta Bernardo Reuwsaat.
Bernardo e Sidinei se preparam para a próxima etapa do Brasileiro de Rali, de 12 a 14 de setembro, em Riko Negrinkho (SC) e contam o patrocínio da Pro Tune Injeções e com o agenciamento da Brabu´s Marketing e Business, do competente Walmir Teixeira, parceria será estratégica na busca de apoios importantes para a próxima temporada.