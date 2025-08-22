Rally de Velocidade: Dupla vencedora do Rally da Graciosa projeta novos desafios para 2026

Brasil - A dupla Gaúcha Bernardo Reuwsaat (Piloto) e Sidinei Broering (Navegador) vivem uma temporada impecável no rali de velocidade. Atuais líderes dos Campeonatos Brasileiro e Gaúcho na Categoria Rally 5 (Veículos 4X2 de preparação limitada). A dupla que ainda comemora a vitória na etapa do tradicional Rali da Graciosa, realizado entre os dias 10 e 12 de julho.

Embalados pelos bons resultados, piloto e navegador já projetam para o próximo ano sua participação, além do Brasileiro de Rali, também no Sul-Americano, buscando ser competitivos também no cenário internacional.