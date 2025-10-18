Quem vencer, leva! Cascavel e Marreco decidem vaga

Cascavel e Paraná - Cascavel – A Liga Futsal tem um fim de semana decisivo para indicar algumas das equipes que avançarão para as quartas de final. O Cascavel Futsal recebe o Marreco, às 17 horas, no Ginásio da Neva. Como a primeira partida terminou empatada em 2 a 2, quem sair vitorioso hoje fica com a vaga. Em caso de novo empate, haverá tempo extra com o time da casa tendo a vantagem de novo empate.



O técnico Deividy Hadson volta a contar com o ala Russo, que cumpriu suspensão no primeiro jogo. Por outro lado, duas peças seguem como dúvidas: o pivô Vitinho, que se recupera de uma lesão na coxa e já realiza trabalhos de transição em quadra, e o goleiro Gustavo, que ainda se recupera de lesão e dificilmente estará à disposição.



“São sempre jogos bem equilibrados contra eles. Agora é em casa, com a vontade grande de sair com a vitória e a classificação”, afirmou o jogador Jackson.

