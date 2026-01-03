Quando a bola pune, mas o trabalho sustenta a caminhada

Cascavel e Paraná - O ano de 2025 ficou marcado como uma temporada de sentimentos mistos para o FC Cascavel — daqueles campeonatos que o torcedor guarda na memória não pelos títulos, mas pelas cicatrizes. Dentro de campo, a Serpente Aurinegra alternou lampejos de esperança com tropeços que doeram fundo, daqueles que tiram o sono e fazem o torcedor refazer contas na ponta do lápis. Fora das quatro linhas, porém, o clube mostrou que segue de pé, reforçando pilares importantes, especialmente na organização administrativa e no fortalecimento das categorias de base. Agora, com a estreia no Campeonato Paranaense de 2026 marcada para a próxima quinta-feira (8), a Serpente tenta virar a página, sacudir a poeira e transformar os erros recentes em aprendizado — porque no futebol, quem não aprende, repete.

A reportagem do Hoje Express conversou com o presidente do clube, Valdinei Silva, que fez um balanço franco dos acertos e equívocos da temporada. Sem fugir do jogo, o dirigente falou sobre a gestão do FC Cascavel, os investimentos realizados e o papel estratégico da base, com destaque para o time sub-20. Pela segunda vez consecutiva, os “Piás do Ninho” disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a tradicional Copinha, aquela vitrine onde sonhos ganham chuteiras e carreiras começam a ser escritas.

Paranaense escapou pelas mãos

O Campeonato Paranaense de 2025 ainda dói como bola mal recuada que vira gol contra. O FC Cascavel tinha a classificação praticamente encaminhada, com a faca e o queijo na mão, precisando de apenas dois pontos em quatro rodadas. Mas o futebol, esse senhor imprevisível, resolveu testar os nervos do Aurinegro. A equipe somou apenas um ponto no momento decisivo e acabou eliminada ainda na primeira fase, de forma precoce, inesperada e cruel.

“Foi um ano de muito sofrimento para nós. Estávamos praticamente classificados, mas complicamos nossa própria situação”, relembra Valdinei Silva. A queda foi um balde de água fria, desmontou o planejamento e aumentou a pressão sobre o restante da temporada, transformando confiança em cobrança e tranquilidade em desconfiança.

O mata-mata que dói

Em meio às pancadas, a Copa do Brasil surgiu como aquele respiro no meio do round. Jogando no Estádio Olímpico Regional, o FC Cascavel escreveu mais um capítulo de sua jovem história ao eliminar o América Mineiro, com vitória por 1 a 0, empurrado pela torcida, que fez sua parte e jogou junto até o apito final.

O sonho, porém, parou novamente na segunda fase. Fora de casa, diante da Aparecidense, o Cascavel caiu com um gol sofrido nos acréscimos — quando o relógio já parecia aliado. Mais uma vez, a tão sonhada terceira fase, inédita para o clube, ficou no quase, naquele detalhe que separa o herói do coadjuvante.

Na Série D do Campeonato Brasileiro, o time deu sinais claros de reação. A primeira fase foi consistente, competitiva, com cara de time organizado e difícil de bater. Mas o futebol tem dessas armadilhas. Chegou o mata-mata, e o velho fantasma voltou a rondar. Na segunda fase, a Serpente Aurinegra acabou eliminada pelo Barra-SC, dando adeus ao sonho do acesso. “Conseguimos fazer uma boa primeira fase, mas paramos novamente no primeiro mata-mata”, resumiu o presidente, com aquele sentimento incômodo de quem sabe que dava para ir mais longe.

Erros que não perdoam

Se dentro de campo o time oscilou, fora dele aconteceu o episódio mais indigesto da temporada. Na Taça FPF, o FC Cascavel foi eliminado após a escalação irregular de um atleta, o que resultou na perda de 15 pontos. Uma punição pesada, que encerrou a campanha de um time que, segundo a própria diretoria, tinha bola, elenco e chances reais de brigar pelo título.

“Por uma falha administrativa fomos eliminados de um campeonato que tínhamos grandes chances de vencer”, lamentou Valdinei. Um erro que virou lição, daquelas que doem no bolso e no orgulho, e que reforçou a necessidade de ainda mais rigor nos bastidores.