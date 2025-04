Quadra de skate do Jardim Veneza é revitalizada para uso da comunidade

Cascavel - Além de esporte olímpico, o skate é uma forma de inclusão. Em Cascavel, a prática também ganhou espaço entre os jovens, promovendo encontros, amizades e ocupação saudável de espaços públicos.

Pensando nisso, a Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com o Instituto Veneza Skate House, ONG que ensina responsabilidade e inclusão social através do skate, realizou a revitalização da quadra de skate do Jardim Veneza.

A quadra contou com uma revitalização completa, com melhorias significativas tanto na estrutura quanto na funcionalidade do espaço.



O Instituto Veneza foi responsável pela compra e instalação de vasos sanitários, torneiras, kits dispenser, lixeiras, forros de PVC, além de toda a parte elétrica e dos encanamentos de água dos banheiros. Também realizou as sondagens e instalações dos portões e o concerto dos gradis.