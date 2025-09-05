Primeira base de comparação dos novos Stock Cars

Cascavel - Três meses depois e já acumulando muitos quilômetros de testes, treinos e corridas, a BRB Stock Car Pro Series regressa a Cascavel para a disputa da 6ª etapa da temporada. Com 3.058 metros, a pista mais rápida do calendário será a primeira a ser repetida pela categoria dos novíssimos e tecnológicos carros da geração SUV.
Com corridas previstas para amanhã e domingo, a jornada no Autódromo Internacional Zilmar Beux será a primeira base de comparação em termos de desempenho dos modelos Chevrolet Tracker, Mitsubishi Eclipse Cross e Toyota Corolla Cross — que retornam pela primeira vez a um circuito onde já competiram.