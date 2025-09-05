Primeira base de comparação dos novos Stock Cars

CASCAVEL

Com direito a exposição de carros, Stock Car promove "esquenta" no Calçadão da Avenida Brasil

Conhecida pelo público apaixonado por corridas como a “Casa da Velocidade”, Cascavel será a capital do automobilismo neste fim de semana. E para comemorar o regresso da BRB Stock Car, Stock Light e a Turismo Nacional para o Oeste do Paraná, a Vicar, abraça a população de toda a região com dois eventos muito especiais […]