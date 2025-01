Presidente “fura” anúncio de Neymar

São Paulo - O presidente do Santos, Marcelo Ferreira, anunciou como oficial o retorno de Neymar ao time do litoral paulista, algo que deveria ser feito pelo marketing do clube nesta quarta-feira.

O jogador chega hoje ao Brasil e deve ser apresentado em um evento no Pacaembu e, posteriormente, na Vila Belmiro. O jogador também estará presente no clássico com o São Paulo, sábado, às 20h30.