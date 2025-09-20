Pole de Carlesso/Morgatto na rodada dupla do Velocitta 

Sarin Carlesso e Matheus Morgatto vão largar na pole position neste sábado (20), no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), válida pela quinta etapa da temporada 2025 do Endurance Brasil. A pole position conquistada na sessão classificatória nesta sexta-feira (19) foi a segunda consecutiva para dupla do AJR #128 da equipe JLM Racing, que vai dividir a primeira fila com outro protótipo de mesmo modelo, pilotado por Pedro Queirolo e David Muffato.
A segunda fila na prova de sábado será dividida pelas Ligier JS P320 de Lucas e Victor Foresti/Rafa Martins e de Marco Pisani/Renan Guerra/Gustavo Kiryla. Já a Ligier dos líderes na classificação geral e na classe P1 do campeonato, tripulada por André Moraes Jr./Daniel Lancaster/Flávio Abrunhoza (que comanda a tabela também no Troféu Legends), larga na sétima colocação. Além da prova no sábado, o fim de semana será composto por outra corrida no domingo (21). Cada disputa terá duração de três horas e 20 minutos.
Entre os GTs, o predomínio na sexta-feira foi das Mercedes. Pela GT3, o trio Enzo Elias/André Rosário/Miguel Rosário cravou a pole position, superando o até aqui invicto Porsche 911 GT3 R da Stuttgart Motorsport, de Marcel Visconde/Marçal Müller/Ricardo Maurício. Foi a primeira pole position no Endurance da máquina da Scuderia Chiarelli, que largará na oitava colocação na classificação geral do grid.
Pela GT4, brilhou a estrela do Mercedes AMG GT4 de uma dupla estreante, formada por Reginaldo Nappi/Rafa Brocchi. O duo da GForce Autosport larga na décima posição na geral e superou os atuais campeões e líderes do campeonato, Jacques Quartiero e Alan Hellmeister, que ocupam um dos quatro Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport da Stuttgart Motorsport.
Além da velocidade, o fim de semana será marcado por altas temperaturas também fora das pistas, com máximas acima dos 30º C. A prova que abre o fim de semana terá largada às 13h30 deste sábado, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da categoria no YouTube e pelo canal Acelerados na modalidade FastTV.
Confira o grid de largada da prova deste sábado:
- Sarin Carlesso/Matheus Morgatto (AJR #128/JLM Racing – P1) – 1:22.022
- David Muffato/Pedro Queirolo (AJR #35/TMG Racing – P1) – 1:22.639
- Lucas Foresti/Victor Foresti/Rafa Martins (Ligier JS P320 #42/Foresti Sports – P1) – 1:22.780
- Marco Pisani/Renan Guerra/Gustavo “Maldonado” Kiryla (Ligier JS P320 #31/GForce Autosport – P1) – 1:22.833
- Gaetano di Mauro/Arthur Pavie/Guilherme Bottura (Ligier JS P320 #117/BTZ Motorsport – P1) – 1:23.350
- Adriano Buzaid/Fernando Gorayeb (Ligier JS P320 #88/Foresti Sports – P1) – 1:24.201
- Flávio Abrunhoza/Daniel Lancaster/André Moraes Jr. (Ligier JS P320 #22/GForce Autosport – P1) – 1:24.939
- Enzo Elias/André Rosário/Miguel Rosário (Mercedes AMG GT3 #8/Scuderia Chiarelli – GT3) – 1:26.663
- Marcel Visconde/Ricardo Maurício/Marçal Müller (Porsche 911 GT3 R #55/Stuttgart Motorsport – GT3) – 1:26.705
- Rafa Brocchi/Reginaldo Nappi (Mercedes AMG GT4 #2/GForce Autosport – GT4) – 1:33.872
- Alan Hellmeister/Jacques Quartiero (Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport #21/Stuttgart Motorsport – GT4) – 1:33.930
- Luiz Souza/Bruno Bonifácio/Márcio Mauro (Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport #718/Stuttgart Motorsport – GT4) – 1:34.242
- André Negrão/Enzo Visconde/Kim Camelo (BMW M2 #64/Eurobike Motorsport – GT4) – 1:34.442
- Giuliano Bertuccelli/Enrico Pedrosa (Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport #44/Stuttgart Motorsport – GT4) – 1:34.826
- Marcelo Figueiredo/Rogério Rodrigues/Márcio Kumruian (Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport #982/Stuttgart Motorsport – GT4) – 1:36.053
Sem tempo:
Christian Rocha/Henrique Assunção (AJR #75/FTR Motorsport – P1)
Fernando Ohashi/Emílio Padron (Sigma P1 G5 #11/Tech Force – P1)
Henry Visconde/Felipe Steyer/Geciel Andrade (BMW M2 #15/Eurobike Motorsport – GT4)