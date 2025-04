Pódio mantém Abbate no top 3 da Copa Truck

Roberval Andrade, que chegou em Londrina como líder do campeonato, também sofreu as consequências dos toques. Na corrida 1 ele estava entre os quatro primeiros quando precisou entrar para o box atendendo ao chamado dos comissários por conta da nova regra sobre a integridade dos para-choques e paralamas. Na última volta da prova o sistema de arrefecimento apresentou problemas e o piloto não conseguiu voltar para a corrida 2.

O time ASG MOtorsport tembém somou mais pontos para a Mercedes-Benz com Jaidson Zini, que ficou com o sexto lugar na corrida 1. Já na corrida 2 ele estava na disputa por uma vitória quando precisou desviar de um acidente e saiu da pista acertando a mureta. Mesmo assim, Zini permaneceu na prova e terminou em 17º lugar. Luiz Lopes também teve problemas na parte final da corrida 1, concluindo em 20º. Logo nas primeiras voltas da corrida 2 ele precisou abandonar.

“Foi uma etapa muito positiva, somando pontos importantes para o campeonato. As corridas foram muito pegadas e a briga pela vitória estava difícil. Os resultados foram consistentes, nos mantendo entre os primeiros do campeonato. Agora é trabalhar forte para a etapa de Interlagos”, afirmou o piloto apoiado pela Wega, Autoluks, Power View, Semorin e Panther.

A etapa da Copa Truck disputada em Londrina no último fim de semana comprovou a regularidade de Raphael Abbate. O piloto da ASG Motorsport foi ao pódio da corrida 2 com um quarto lugar, além de ter ficado com a quinta posição na corrida 1, o que garantiu mais 27 pontos e a manutenção da terceira colocação da classificação do campeonato com 57 pontos, apenas cinco atrás do líder Felipe Giaffone.

A próxima etapa da Copa Truck está prevista para acontecer entre os dias 16 e 18 de maio no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport tem se destacado por seu compromisso com a excelência e a sustentabilidade no esporte a motor, reforçando o compromisso da Copa Truck em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança. Em 2024, alcançamos 39 pódios, incluindo nove vitórias e seis pole positions, além do título na categoria Elite.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.

Para a temporada 2025, contamos com sete pilotos e o apoio da Autolucks, Embreagex, Celmi, GAT, Gelog, Panther, Tecnomotor, Tekma, Para ampliar a divulgação de nossas marcadas, contamos com nossos Midia Partner – Mecânica OnLine, Blog do Caminhoneiro, Curiosidades Automotivas, Mídia Truck Brasil, Portal Caminhões e Carretas e Transporta Brasil.