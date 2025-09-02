Poça de óleo ‘derruba’ pilotos e prova da Moto1000GP acaba antes da bandeirada

Cascavel - O fim de semana do MotoGP em Cascavel foi quase perfeito: o público lotou todas as áreas do Autódromo Zilmar Beux, batendo mais uma vez recorde. As corridas da Motul 300V Cup, Daytona 660 Cup e GP600 tiveram emoção do início ao fim. Na última corrida do dia, a GP1000, não entregou o grand finale que todos esperavam. Não é o que o fã de velocidade gostaria de ver, mas toda corrida que envolve esporte a motor está sujeita à famigerada bandeira vermelha.
Na prova válida pela 5ª etapa da principal categoria do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, ela apareceu. Desta vez, devido ao óleo na pista que causou algumas quedas sem gravidade, a corrida foi encerrada em sua décima volta para preservar a integridade física de todos os pilotos.
De acordo com o regulamento desportivo do campeonato, disponível no site oficial, qualquer paralisação ocasionada por bandeira vermelha antes de 60% da conclusão da prova implica em um novo procedimento de largada para complemento da corrida. O incidente ocorreu na 10ª das 19 voltas previstas e, mesmo com o processo de limpeza do circuito, não foi possível dar continuidade à disputa.
Após a análise das condições do asfalto, a direção de prova em conjunto com os organizadores, definiu que a corrida foi realizada, mas os pontos da 5ª etapa serão invalidados para a classificação das categorias GP1000, 1000 Light e 1000 Evo.
Na pista
Eric Granado puxou o grid, ladeado por João Carneiro e Theo Manna. Em uma largada mais “conservadora”, a maioria dos pilotos mostrou a estratégia: estabelecer posição e imprimir o ritmo ao longo das disputas.
Até a metade da prova, a grande atração era a disputa pessoal entre Ramiro Gandola e Mauro Passarino, que estavam em sexto e sétimo lugar, respectivamente. Os dois pilotos argentinos estão na ponta da tabela de classificação e pareciam ter um objetivo em comum bem claro: somar pontos e não prejudicar o andamento da busca pelo título de campeão brasileiro.
Com Eric Granado na ponta, Felipe Macan e Theo Manna intensificaram a disputa pelo segundo posto, enquanto Gustavo Manso acompanhava de perto essa briga. Na volta de número 10, bandeira vermelha: depois do estouro de um motor, a pista ficou escorregadia em decorrência de óleo na pista na saída da curva “bacião”, causando a queda – sem gravidade – de alguns pilotos. Prontamente, por medidas de segurança, a direção de prova agiu para evitar qualquer acidente. Com as motos de volta aos boxes, os pilotos puderam repensar a estratégia para a última parte da quinta etapa.
Após um bom tempo tentando recuperar as condições seguras de pista, com o uso de agentes absorventes para o óleo esparramado no trajeto, as ações foram canceladas, uma vez que o forte vento atrapalhou os trabalhos. Assim, sob bandeira vermelha, a 5ª etapa foi finalizada.
A 6ª etapa do Moto1000GP será em 5 de outubro, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul.