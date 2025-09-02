Poça de óleo ‘derruba’ pilotos e prova da Moto1000GP acaba antes da bandeirada

Cascavel - O fim de semana do MotoGP em Cascavel foi quase perfeito: o público lotou todas as áreas do Autódromo Zilmar Beux, batendo mais uma vez recorde. As corridas da Motul 300V Cup, Daytona 660 Cup e GP600 tiveram emoção do início ao fim. Na última corrida do dia, a GP1000, não entregou o grand finale que todos esperavam. Não é o que o fã de velocidade gostaria de ver, mas toda corrida que envolve esporte a motor está sujeita à famigerada bandeira vermelha.

Na prova válida pela 5ª etapa da principal categoria do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, ela apareceu. Desta vez, devido ao óleo na pista que causou algumas quedas sem gravidade, a corrida foi encerrada em sua décima volta para preservar a integridade física de todos os pilotos.

De acordo com o regulamento desportivo do campeonato, disponível no site oficial, qualquer paralisação ocasionada por bandeira vermelha antes de 60% da conclusão da prova implica em um novo procedimento de largada para complemento da corrida. O incidente ocorreu na 10ª das 19 voltas previstas e, mesmo com o processo de limpeza do circuito, não foi possível dar continuidade à disputa.

Após a análise das condições do asfalto, a direção de prova em conjunto com os organizadores, definiu que a corrida foi realizada, mas os pontos da 5ª etapa serão invalidados para a classificação das categorias GP1000, 1000 Light e 1000 Evo.

Na pista

Eric Granado puxou o grid, ladeado por João Carneiro e Theo Manna. Em uma largada mais “conservadora”, a maioria dos pilotos mostrou a estratégia: estabelecer posição e imprimir o ritmo ao longo das disputas.