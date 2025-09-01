Pilotos Artcon Racing têm boas expectativas para a etapa de Cascavel

A etapa de Cascavel da Stock Light promete ser marcante para os pilotos da Artcon Racing. A partir de sexta-feira (05), Mathias de Valle e Lucca Zucchini entram na pista com sensações bem distintas. Enquanto Mathias foca em buscar a primeira vitória, Zucchini vive a expectativa de estrear na pista mais veloz do país.

“Vai ser uma etapa muito desafiadora pra mim, pois vai acontecer em uma pista extremamente técnica, que não perdoa erros e na qual eu nunca pilotei. Então, vai ser uma semana de muito aprendizado para ganhar confiança a cada sessão de treino e seguir o processo de evolução”, conta o piloto que celebrou seu primeiro pódio em carros de turismo na etapa anterior, disputada no Velocitta. “Esse primeiro pódio é um momento muito importante dentro do processo de construção. Agora é manter a boa fase”, conclui.

Mais experiente na categoria e no circuito paranaense, Mathias de Valle têm como objetivo conquistar a vitória no final de semana.

“Tenho mostrado que o carro é veloz, competitivo, mas algumas quebras e toques impediram de buscar resultados melhores. O foco nesta segunda metade do campeonato é buscar o máximo de vitórias possíveis”, comentou o piloto goiano.

A quarta etapa terá a transmissão das corridas pelo youtube/StockCarChannel e Bandsports.

Programação – Etapa 04 (Cascavel – PR)

Sexta-feira (05)

08h40 – Stock Light – Shakedown