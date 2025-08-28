Pietro Sorbara disputa a 4ª etapa do Beto Carrero

Santa Catarina - O cascavelense Pietro Sorbara está deste o último fim de semana no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Até ontem treinou visando o Campeonato Brasileiro, que está marcado para novembro no kartódromo catarinense e a partir de hoje participa da 4ª etapa da Copa Beto Carrero, que terá as provas finais no sábado.
Pietro irá disputar a categoria Mini 2 Tempos nesta etapa, contando com o apoio da EC Instalações Eletrônicas, Delcon Veículos, Sadan Racing, Imperador Telhas e Metais e G18 Tur. O foco é acertar o equipamento para o Brasileiro.