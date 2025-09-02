Home Esportes

Piastri vence o GP da Holanda

(Photo by Zak Mauger/LAT Images)

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, venceu o GP da Holanda de Fórmula 1, disputada domingo. Correndo em casa, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou o segundo lugar, ao passo que Isac Hadjar se tornou o francês mais jovem a ir ao pódio na história da Fórmula 1, com o terceiro lugar no Autódromo de Zandvoor.

O brasileiro Gabriel Bortoletto enfrentou problemas com a asa dianteira de seu Saber e conquistou o 15º lugar. Piastri permanece na liderança do campeonato, com 309 pontos. A diferença caiu para 34 pontos para seu companheiro de  equipe Lando Norris, que tem 275. Verstappen é o terceiro, com 205 pontos.

