Piás do Ninho vencem Apucarana na estreia do Paranaense Sub-20

O FC Cascavel, os “Piás do Ninho”, estreou com vitória no Campeonato Paranaense Sub-20 ao vencer o Apucarana por 2 a 0 na tarde de sábado (29) no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo. A equipe manteve o domínio da partida e garantiu os três pontos na rodada de abertura da competição.

Os gols foram marcados por Choco e Negueba, que balançaram as redes e confirmaram o triunfo da Serpente Aurinegra. Com o resultado positivo, o FC Cascavel inicia sua trajetória no torneio estadual com confiança e já foca na preparação para o próximo desafio.