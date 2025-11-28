Saiba tudo sobre o FC Cascavel na 56ª Copinha 2026 e seus novos desafios contra Juventus, Retrô e São Bento - Foto: Divulgação/FC Cascavel
Saiba tudo sobre o FC Cascavel na 56ª Copinha 2026 e seus novos desafios contra Juventus, Retrô e São Bento - Foto: Divulgação/FC Cascavel

Cascavel e Paraná - Na noite de terça-feira (25), o FC Cascavel conheceu oficialmente seus adversários para a disputa da 56ª edição da Copinha 2026. O evento de lançamento da competição aconteceu na Mercado Livre Arena Pacaembu e reuniu representantes de clubes de todo o país.

A Serpente foi sorteada no Grupo 31, ao lado de Juventus (SP), Retrô (PE) e São Bento (SP). As partidas da primeira fase serão disputadas na cidade de São Paulo, e a Federação Paulista de Futebol divulgará em breve as datas, horários e locais oficiais dos confrontos.

Notícias Relacionadas

Em 2025, o Cascavel disputou sua primeira Copinha, levando a campo alguns dos atletas que hoje integram o elenco profissional da Serpente. Na oportunidade, enfrentou Sport, Referência e Boa Vista, empatando um jogo e sendo superado nos outros dois. A equipe ainda foi vice-campeã Paranaense Sub-20 neste ano.

Mais visibilidade

Todas as 255 partidas da competição terão transmissão ao vivo pelos canais Record, Record News, Xsports, Cazé TV (YouTube) e Paulistão (YouTube), ampliando o alcance e a visibilidade do maior torneio de base do país.

Assuntos