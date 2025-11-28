Cascavel e Paraná - Na noite de terça-feira (25), o FC Cascavel conheceu oficialmente seus adversários para a disputa da 56ª edição da Copinha 2026. O evento de lançamento da competição aconteceu na Mercado Livre Arena Pacaembu e reuniu representantes de clubes de todo o país.

A Serpente foi sorteada no Grupo 31, ao lado de Juventus (SP), Retrô (PE) e São Bento (SP). As partidas da primeira fase serão disputadas na cidade de São Paulo, e a Federação Paulista de Futebol divulgará em breve as datas, horários e locais oficiais dos confrontos.