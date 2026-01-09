São Paulo - O FC Cascavel entra em campo nesta sexta-feira (9), para um jogo decisivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Serpente Aurinegra enfrenta o São Bento (SP) em partida que pode definir o futuro da equipe na competição nacional de base. A bola rola às 13h no Estádio Conde Rodolfo Crespi. Para avançar à próxima fase, os “Piás do Ninho” precisam de uma combinação de resultados.

A missão do Cascavel passa primeiro, por uma vitória com pelo menos três gols de diferença sobre o São Bento, lanterna do grupo 31 e que soma duas derrotas. Além disso, a Serpente terá que torcer para que o Retrô (PE) vença o Juventus (SP) no outro confronto da chave. Com essa combinação, a equipe pode garantir a classificação na segunda colocação do grupo.

Na estreia da Copinha, os piás do ninho protagonizaram um dos jogos mais movimentados da chave ao empatar em 3 a 3 com o Juventus (SP), em um duelo marcado por intensidade, boas jogadas ofensivas e alternância no placar. Já na segunda rodada, o FC Cascavel acabou superado pelo Retrô (PE) por 2 a 0, resultado que complicou a situação na tabela.