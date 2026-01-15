Brasil e Rio Grande do Sul - Após a vitória na estreia sobre o Novo Hamburgo, o Internacional volta a campo nesta quinta-feira para seguir utilizando o Campeonato Gaúcho como preparação para o Brasileirão e Copa do Brasil. O time enfrenta o estreante Monsoon, às 19 horas, no Passo da Areia e terá como principal novidade o técnico Paulo Pezzolano.
Jogadores do grupo principal irão integrar a delegação que vai para a partida, junto com alguns dos jovens da base que disputaram a primeira rodada.
Uma possível escalação tem: Anthoni (Ivan); Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho (Victor Gabriel) e Bernabei; Ronaldo (Bruno Gomes), Benjamin, Vitinho (Gustavo Prado), Bruno Tabata e Carbonero; Borré.
Contratações
Com limitações financeiras para investir em contratações de maior impacto, o Inter voltou suas atenções ao mercado europeu em busca de oportunidades de baixo custo. Dentro desse cenário, dois nomes ganharam força no Beira-Rio: o atacante Alerrandro, atualmente no CSKA Moscou, e o zagueiro Rodrigo Becão, que defende o Fenerbahçe, da Turquia. Ambas as negociações estão em andamento e contam com boas perspectivas de avanço.