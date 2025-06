Pela LNF, Cascavel Futsal encara o Praia Clube em casa

Cascavel e Paraná - O Cascavel Futsal volta à quadra nesta terça-feira (24), às 21h, no Ginásio da Neva, para enfrentar o Praia Clube em duelo válido pela 9ª rodada da Liga Nacional de Futsal 2025.

A partida é um confronto direto, já que apenas três pontos separam as equipes na tabela de classificação. O Cascavel ocupa atualmente a 7ª colocação, com 15 pontos conquistados em sete jogos e segue invicto na competição. Já o Praia Clube aparece em 4º lugar, com 18 pontos somados em oito partidas.

Confronto Decisivo na Liga Nacional de Futsal

Com a parte de cima da tabela cada vez mais acirrada, o duelo tem peso decisivo para as pretensões das equipes na LNF. Jogando em casa, o time comandado por Deividy Hadson busca mais um resultado positivo para seguir subindo na classificação.

O treinador poderá contar com praticamente todo o elenco, com exceção do fixo Leozinho, que é dúvida para a partida após sentir um desconforto muscular no jogo contra o Umuarama, pela Série Ouro.