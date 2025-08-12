Pela 2ª vez em casa, Stein Cascavel quer manter hegemonia na Copa Mundo do Futsal

Cascavel - Com apoio da Prefeitura, a partir do próximo dia 26 de agosto, a cidade de Cascavel, será sede da mais disputada competição entre clubes de futsal feminino do mundo: a Copa Mundo do Futsal Feminina. O torneio internacional chega a sua quarta edição e reunirá times de quatro países do topo do Ranking Mundial Feminino de Futsal da FIFA: Brasil (1º), Argentina (4º), Colômbia (7º) e Rússia (8º). Os jogos serão realizados no Ginásio da Neva, entre 14h e 20h, com entrada franca, sujeito à lotação.
A disputa contará ainda com uma equipe dos Estados Unidos, país em desenvolvimento na modalidade. O Ranking Mundial Feminino de Futsal da FIFA é uma novidade lançada pela entidade no último ano e serve como referência para definir os países que lideram o esporte em qualidade. O Brasil lidera o ranking.
Um dos representantes brasileiros será o time da casa: o Stein Cascavel. O projeto vitorioso da cidade paranaense é tricampeão da Copa Mundo do Futsal é será o time a ser batido na disputa. No último ano, a conquista do Stein recebeu destaque internacional no site oficial da FIFA, que classificou a Copa Mundo Feminina como o mundial de clubes da modalidade.
Do país vizinho, Argentina, está confirmada a tradicional equipe do Pinocho, vencedora da seletiva realizada naquele país. Pinocho é um time com uma história consolidada e disputa competições da elite do futsal argentino. Já da Colômbia chegam Juventas e La Perla, essa última a campeã da seletiva local. Ambas equipes prometem trazer atletas de muito alto nível e competitividade. O Normanochka, da Rússia, completa a lista de times dos país do topo do ranking da FIFA. O clube russo, com título nacional no currículo, vem para disputar sua terceira Copa Mundo do Futsal.
Correndo por fora, chegam as norte-americanas do NY Ecuador, projeto de futsal consolidado naquele país. A cada ano, o clube vem ao Brasil com equipes mais fortes e preparadas.
“Temos como meta reunir as principais equipes do mundo na nossa disputa. Assim conseguimos elevar o nível competitivo e, principalmente, proporcionar os confrontos entre escolas técnico-táticas diferentes. O futsal feminino está cada vez mais estruturado e forte no nosso país. A Copa Mundo do Futsal Feminina é mais uma competição com o objetivo de incentivar o desenvolvimento da modalidade”, comenta Anderson Andrade, CEO da marca Mundo do Futsal, idealizadora e organizadora junto ao Comitê Local de Cascavel.
Outras duas equipes completam a lista de participantes e serão confirmadas pela organização nos próximos dias.
Histórico
A Copa Mundo do Futsal foi criada em 2019 com o objetivo de impulsionar o futsal masculino e feminino no Brasil, fomentando a competitividade entre equipes internacionais e revelando talentos para o cenário da modalidade em âmbito mundial. Idealizada pelo Mundo do Futsal, a marca que mais apoia o futsal, a disputa já é considerada uma das mais importantes para o calendário de base do futsal.
A primeira edição da Copa para mulheres foi realizada em 2022, em Campo Grande/MS. Em 2023, a competição aconteceu em Paranaguá. No último ano, Cascavel sediou a disputa.
Fonte: Secom