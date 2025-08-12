Pela 2ª vez em casa, Stein Cascavel quer manter hegemonia na Copa Mundo do Futsal

Cascavel - Com apoio da Prefeitura, a partir do próximo dia 26 de agosto, a cidade de Cascavel, será sede da mais disputada competição entre clubes de futsal feminino do mundo: a Copa Mundo do Futsal Feminina. O torneio internacional chega a sua quarta edição e reunirá times de quatro países do topo do Ranking Mundial Feminino de Futsal da FIFA: Brasil (1º), Argentina (4º), Colômbia (7º) e Rússia (8º). Os jogos serão realizados no Ginásio da Neva, entre 14h e 20h, com entrada franca, sujeito à lotação.

A disputa contará ainda com uma equipe dos Estados Unidos, país em desenvolvimento na modalidade. O Ranking Mundial Feminino de Futsal da FIFA é uma novidade lançada pela entidade no último ano e serve como referência para definir os países que lideram o esporte em qualidade. O Brasil lidera o ranking.

Um dos representantes brasileiros será o time da casa: o Stein Cascavel. O projeto vitorioso da cidade paranaense é tricampeão da Copa Mundo do Futsal é será o time a ser batido na disputa. No último ano, a conquista do Stein recebeu destaque internacional no site oficial da FIFA, que classificou a Copa Mundo Feminina como o mundial de clubes da modalidade.

Do país vizinho, Argentina, está confirmada a tradicional equipe do Pinocho, vencedora da seletiva realizada naquele país. Pinocho é um time com uma história consolidada e disputa competições da elite do futsal argentino. Já da Colômbia chegam Juventas e La Perla, essa última a campeã da seletiva local. Ambas equipes prometem trazer atletas de muito alto nível e competitividade. O Normanochka, da Rússia, completa a lista de times dos país do topo do ranking da FIFA. O clube russo, com título nacional no currículo, vem para disputar sua terceira Copa Mundo do Futsal.

Correndo por fora, chegam as norte-americanas do NY Ecuador, projeto de futsal consolidado naquele país. A cada ano, o clube vem ao Brasil com equipes mais fortes e preparadas.