Pedro Perdoncini dá as cartas em sexta-feira de treinos da Elite em Londrina

Pole position em Londrina no ano passado por 0s001, Pedro Perdoncini começou a jornada na Capital do Café em 2025 disposto a ir além na Super Truck Elite. O piloto da ASG Motorsport liderou o treino livre realizado na manhã desta sexta-feira (11) a bordo do Mercedes-Benz #117 e repetiu a colocação no desfecho dos trabalhos do dia no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

A volta mais rápida de Perdoncini no primeiro período foi a melhor do dia na Super Truck Elite: 1min40s834, seguido de perto por Leo Rufino, também com Mercedes-Benz, mas da PP Motorsport, a 0s134 da marca do #117, enquanto o estreante Nicolas Giaffone, com Volkswagen da R9 Competições, foi o terceiro mais rápido, seguido pelo também rookie Arthur Scherer (Mercedes-Benz da ASG Competições) e por Hugo Cibien (Volvo da Vannucci Racing).

Perdoncini também liderou o treino livre 2, realizado no meio da tarde em Londrina, embora tenha feito tempo pouco acima em relação ao da manhã: 1min41s316. A diferença para Nic Giaffone, segundo melhor da tabela de tempos, foi bem mais apertada: 0s062. Primeiro e segundo colocados foram justamente os vencedores da etapa de Campo Grande, realizada em março.

Quem se destacou no treino da tarde foi Djalma Pivetta, que colocou o Iveco da Usual Racing na terceira colocação a 0s401 do tempo registrado por Perdoncini. Leo Rufino novamente foi bem e se garantiu na quarta colocação, seguido por Cibien, que cravou mais um top-5 neste princípio de fim de semana no norte do Paraná.

Líder do campeonato na Elite após a etapa no Mato Grosso do Sul, Diogo Moscato fechou em décimo lugar no primeiro treino e foi o sétimo mais rápido da segunda sessão do fim de semana com o Iveco da Scuderia Chiarelli.