Partida entre FC Cascavel e Andraus será na Vila Capanema, em Curitiba

Cascavel - O Cascavel entra em campo nesta quarta-feira (04) pelo Campeonato Paranaense 2026. A Serpente enfrenta o Andraus, às 20h, na Vila Capanema, em Curitiba, pelo primeiro jogo da fase de descenso da competição. A partida terá transmissão AO VIVO pelo Canal GOAT, no YouTube.
O Cascavel encerrou a primeira fase do estadual na sexta colocação do Grupo A, somando seis pontos em seis jogos, com uma vitória, três empates e duas derrotas. A equipe marcou cinco gols e sofreu seis nesta etapa inicial do campeonato. Já o Andraus terminou a fase classificatória na quinta posição do Grupo B, com quatro pontos conquistados, fruto de uma vitória, um empate e quatro derrotas, com seis gols marcados e 13 sofridos.
Empate com o Coritiba
No último compromisso pela primeira fase do estadual, o Cascavel empatou em 1 a 1 com o Coritiba, em partida disputada no Estádio Olímpico Regional. A Serpente teve um primeiro tempo de postura agressiva, pressionando desde os minutos iniciais e criando as principais chances da etapa. Robinho arriscou duas vezes de fora da área, Garraty foi decisivo nas ações ofensivas pelo lado direito e Saci levou perigo em finalização cruzada. Geovane ainda quase abriu o placar em bola parada, mas o jogo foi para o intervalo sem gols.
Fonte: Assessoria