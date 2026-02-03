Partida entre FC Cascavel e Andraus será na Vila Capanema, em Curitiba

Cascavel - O Cascavel entra em campo nesta quarta-feira (04) pelo Campeonato Paranaense 2026. A Serpente enfrenta o Andraus, às 20h, na Vila Capanema, em Curitiba, pelo primeiro jogo da fase de descenso da competição. A partida terá transmissão AO VIVO pelo Canal GOAT, no YouTube.

O Cascavel encerrou a primeira fase do estadual na sexta colocação do Grupo A, somando seis pontos em seis jogos, com uma vitória, três empates e duas derrotas. A equipe marcou cinco gols e sofreu seis nesta etapa inicial do campeonato. Já o Andraus terminou a fase classificatória na quinta posição do Grupo B, com quatro pontos conquistados, fruto de uma vitória, um empate e quatro derrotas, com seis gols marcados e 13 sofridos.