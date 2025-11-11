Paratletas colocam Cascavel no topo do cenário nacional da natação

“Essas medalhas refletem todo o esforço dos nossos paratletas e o empenho de uma equipe que acredita no potencial do paradesporto”, celebra Poliana Bastos, coordenadora do Paradesporto de Cascavel da Secretaria de Esportes e Lazer.

Entre os destaques da equipe, Bianca Pereira Gonçalves e Gabriel Lima Dela Libera , que se superaram nas piscinas e garantiram lugar no pódio, levando o nome de Cascavel ao topo do cenário nacional. A conquista não representa apenas números, mas traduz o comprometimento e a evolução de um projeto que tem transformado a vida de muitos jovens atletas com deficiência.

Cascavel - O brilho do paradesporto de Cascavel cruzou as águas paulistas no Campeonato Brasileiro de Jovens de Natação 2025 , realizado em outubro, na capital paulista. Com garra, talento e superação, os paratletas de Cascavel voltaram para casa com um resultado expressivo: oito medalhas — duas de ouro, quatro de prata e duas de bronze — reafirmando a força do trabalho que vem sendo construído na cidade em prol da inclusão e do alto rendimento no esporte adaptado.

O resultado é fruto de uma estrutura sólida de incentivo e apoio. A equipe contou com o respaldo da Associação dos Paratletas de Cascavel, que recebe recursos por meio do Chamamento Público da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, além do apoio do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos. Essa rede de cooperação tem sido essencial para garantir que os atletas tenham condições adequadas de treinamento, transporte e acompanhamento profissional.

Com conquistas crescentes e reconhecimento em competições nacionais, o paradesporto cascavelense mostra que está no caminho certo. A cidade tem se tornado referência na formação de talentos e na promoção da inclusão por meio do esporte. “Mais do que resultados, estamos construindo histórias de superação e inspiração”, reforça a técnica da equipe, Verônica Terluk Fernandes.

O desempenho em São Paulo reforça o protagonismo de Cascavel no cenário paralímpico brasileiro e inspira novos atletas a mergulharem nesse universo de desafios e conquistas. Afinal, cada braçada desses jovens campeões carrega mais do que força física — traz a marca da determinação, do orgulho e da representatividade de uma cidade que acredita no poder transformador do esporte.