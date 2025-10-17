Cascavel e Paraná - O paradesporto de Cascavel segue levando o nome do município aos pódios nacionais. Nos meses de agosto e setembro, os atletas da cidade participaram de importantes competições, entre elas o Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas – Primeira Divisão, a Copa Brasil de Atletismo Down e a 2ª Fase Nacional de Natação do Circuito Loterias Caixa.
Em todas as modalidades, os paratletas demonstraram superação representando o nome de Cascavel. “Cada resultado é fruto de muito esforço e amor pelo esporte. Mais do que medalhas, é sobre superação e inclusão”, destaca Pollyana Bastos, coordenadora do paradesporto de Cascavel.
As conquistas são resultado de um trabalho conjunto da Associação dos Paratletas de Cascavel (Apac), que conta com o incentivo do Chamamento Público da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, por meio do setor de Paradesporto, além do apoio do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP). “O desempenho crescente dos paratletas reforça o compromisso de Cascavel com o esporte inclusivo e de alto rendimento. Determinados e vitoriosos, eles inspiram a comunidade e mostram que o paradesporto é sinônimo de talento, superação e orgulho para toda a cidade”, conclui Pollyana.