Curitiba e Paraná - A dupla Athletiba estará em campo nesta quinta-feira com o objetivo de manter alta a chance de retorno à elite do Brasileirão.



Atual líder, Coritiba joga em casa contra o Atlético Goianiense, a partir das 19h30. O lateral-esquerdo Bruno Melo cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, o que obriga o técnico Mozart a mexer na escalação. João Almeida, da base, e Alex Silva disputam a posição. O restante do time não deve sofrer mudanças, uma vez que Mozart tem por hábito manter o padrão de um jogo para o outro.