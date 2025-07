Cascavel - O FC Cascavel empatou em 1 a 1 com o Athletico Paranaense, na tarde deste domingo (20), no Estádio Jacy Miguel Scanagatta, pelo jogo de ida da grande final do Campeonato Paranaense Sub-20.

A equipe aurinegra chegou a sair atrás no placar, mas reagiu com personalidade e buscou o empate aos 43 da segunda etapa com gol de cabeça de Ryam.