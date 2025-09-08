Paranaense Júlia Soares leva ouro no solo Brasileiro de Ginástica Artística

Brasil - A ginasta curitibana Júlia Soares, medalhista de bronze por equipes na Olimpíada de Paris 2024, trouxe mais medalhas para casa neste fim de semana. A atleta foi ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, disputado neste domingo (7), em Recife. Ela também ficou com a prata na disputa por equipes e com o bronze na trave.

Júlia, que atualmente treina no Clube Pinheiros, de São Paulo, foi bolsista por oito edições do programa Geração Olímpica e Paralímpica (GOP), do Governo do Estado, e treinou na maior parte de sua carreira no Centro de Excelência de Ginástica do Paraná (Cegin), que funciona em uma estrutura que pertence à Secretaria de Estado do Esporte.

A ginasta, de 20 anos, começou a treinar com quatro anos de idade no Cegin, em Curitiba. Aos 18, disputou sua primeira Olimpíada e voltou para casa com a medalha inédita para a equipe feminina de ginástica artística do Brasil, além de ter disputado a final na trave.

GERAÇÃO OLÍMPICA E PARALÍMPICA

O Geração Olímpica e Paralímpica (GOP) está em sua 14a edição e é o maior programa de bolsa-atleta desenvolvido em âmbito estadual do Brasil. Criado pelo Governo do Estado e executado pela Secretaria do Esporte (SEES), o programa está em fase de seleção de 1.226 bolsas para atletas e técnicos do Paraná.