Paranaense define últimas vagas na semifinal

O Londrina assiste de camarote a definição das três últimas vagas para as semifinais do Campeonato Paranaense. Como teve seu jogo antecipado, o alviceleste do norte do Estado garantiu a primeira vaga ao passar pelo Cianorte.

O primeiro duelo do fim de semana será entre Athletico e Azuriz, neste sábado, na Ligga Arena. Como o primeiro jogo terminou com empate sem gols, quem vencer fica com a vaga. Novo empate leva a definição para os pênaltis. O rubro-negro não bate o time de Pato Branco faz dois anos e foi justamente para o Azuriz a única derrota do Athletico na fase de classificação.

No domingo, o Operário recebe o São Joseense em meio às disputas da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1. Como tem duas decisões em quatro dias, o técnico do alvinegro de Ponta Grossa não pretende poupar os principais jogadores. Já o time da região metropolitana de Curitiba vive a expectativa de chegar pela primeira vez entre os quatro primeiros colocados do campeonato depois de ter flertado com o rebaixamento até a última rodada da fase classificatória.

Na noite de domingo, o Coritiba tenta acabar com a má-fase diante do embalado Maringá, que venceu a primeira partida por 2 a 0 e teve uma semana de classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. O alviverde vive uma sequência de resultados ruins e tem recebido muitas cobranças de torcedores e investidores da SAF.